В Уфе проходит фестиваль уличных театров «Айда Фест»

Три дня веселья и праздника. В Уфе проходит ежегодный фестиваль уличных театров «Айда Фест». Он собрал вокруг себя более сотни артистов из семи городов России. Одним из главных событий праздника стал красочный карнавал.

Музыка, танцы и эпатажные персонажи в ярких костюмах. Простому прохожему может показаться, что он попал на бразильский карнавал. Но это шествие актёров театра из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Альметьевска, Перми, Челябинска и Уфы – более ста человек, которые приняли участие в «Айда Фесте», были специально отобраны из множества заявок.

Зрителей было действительно много. В начале карнавала вокруг артистов было всего несколько человек, но уже совсем скоро прохожие стали присоединяться к шествию. За праздником наблюдали из магазинов и с балконов домов. Были здесь и те, кто старается посещать фестиваль ежегодно.

Участники прошли по главным улицам башкирской столицы – от «Уфа-Арены» до Арт-КВАДРАТа. После окончания карнавала актёры отправились на сцену. Для этого было организовано сразу несколько площадок.

«Айда Фест» проводится в Уфе уже в третий раз. В прошлом году мероприятие проходило в рамках празднования Дня города, а в этом году фестиваль выпал на конец августа. И зрителей пришло не меньше, чем в предыдущие разы. По мнению организаторов, их привлекает тот факт, что уличный театр – самый честный вид искусства.