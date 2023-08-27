Спортсменка из Башкирии стала победительницей первенства мира по борьбе на поясах

Башкирская спортсменка Рената Шаймухаметова – победительница первенства мира по борьбе на поясах в Уфе. В столице республики завершился крупный спортивный турнир среди борцов не старше 17 лет. Представителям республики удалось завоевать пять медалей разного достоинства.

Рената Шаймухаметова из Татышлинского района – дебютантка мирового первенства, была уверена, что на домашнем турнире она возьмет золото.

После победы в полуфинале эта уверенность лишь укрепилась. Спортсменка настраивалась, что все получится. До золотой медали оставался всего шаг. К тому же до финала она не отдала ни один балл соперницам. А потому, пропустив атаку Айтан Алиевой из Азербайджана в решающей схватке и уступая по счёт: 1:4, собралась и выполнила чистый бросок, ставший золотым.

Старший тренер юношеской сборной Башкортостана Альфия Алимгужина настраивала перед выходом на ковёр каждого своего воспитанника. Чемпионка мира по борьбе на поясах знает, как важно подобрать нужные слова, иногда чтобы переломить ход встречи. Так случилось в схватке за бронзу у Даниила Ишбулдина. С соперником из Узбекистана они выходили вперёд по очереди несколько раз. За 40 секунд до окончания встречи спортсмен из Октябрьского вовсе уступал. И снова помогла поддержка трибун.

Всего на турнире в Уфе республику представляли девять спортсменов. Также бронзовыми призёрами стали Булат Шарипов, Эвелина Юмагулова и Алтынай Ахмедьянова.

Всего на турнире выступили более 200 спортсменов из 14 стран.