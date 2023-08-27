В Уфе продолжаются спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта

В Уфе продолжаются I Международные спортивные игр национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». В форуме принимают участие более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки. Сегодня проходили соревнования по армрестлингу, гиревому и городошному спорту, перетягиванию каната и полиатлону.

Соревнования по полиатлону собрали 26 участников, которые выявляли сильнейших в стрельбе из пневматической винтовки, беге на один или два километра, а также в подтягиваниях и отжиманиях на время. В гиревом спорте выступали мужчины в семи весовых категориях, а женщины – в четырёх. Вместе с представителями России боролись спортсмены из Йемена, Мавритании и Казахстана.