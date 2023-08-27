В Уфе проходит крупнейший гастрофестиваль страны «Есть!»

В Уфе проходит трёхдневный фестиваль еды под открытым небом. Столица принимает крупнейший гастрофестиваль страны «Есть!» Сегодня мероприятие открыли зажжением огня. Оно пройдёт вплоть до 27 августа.

На одной площадке представлено более 100 ресторанов города, 12 фермеров и 27 партнёров. Гостей ждёт не только вкусная еда, но и интересные активности, а также выступления звёзд, кухни различных стран, стритфуд и изысканные блюда. Рестораторы стараются удивить посетителей. В связи с масштабностью в этом году для фестиваля была выбрана площадь перед комплексом «Уфа-Арена».