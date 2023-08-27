В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 69 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале сообщил, что 26 августа 69 водителей были отстранены от управления за езду в нетрезвом виде. Девять человек при этом повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Им грозит уголовная ответственность.