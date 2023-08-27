В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 69 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Башкирии продолжаются профилактические проверки Госавтоинспекции. В эту субботу сотрудники ГИБДД задержали 69 пьяных водителей.
Целью профилактических мероприятий на дорогах является предотвращение ДТП и других нарушений. Число аварий снизилось благодаря своевременному выявлению нетрезвых за рулем.
Глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов в своём телеграм-канале сообщил, что 26 августа 69 водителей были отстранены от управления за езду в нетрезвом виде. Девять человек при этом повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Им грозит уголовная ответственность.