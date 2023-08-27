В Уфе 17-летний пьяный подросток устроил ДТП

В Калининском районе башкирской столицы произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы ГИБДД 17-летний юноша за рулем отечественной ВАЗ-2199 допустил опрокидывание автомобиля на трамвайные пути.

В итоге транспортного происшествия пострадал сам водитель и две девушки 17-ти и 19-ти лет. Установлено, что парень находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.