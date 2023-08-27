В Уфе по улице Мустая Карима введут двустороннее движение

В башкирской столице по улице Мустая Карима введут двустороннее автомобильное движение. Такое решение было принято из-за многочисленных обращений жителей Уфы.
В настоящее время на дороге уже нанесли разметку и установили знаки. По информации УГЗ Уфы, новые правила начнут действовать уже с 4 сентября.
Правила будут действовать на участке от улицы Кирова до улицы Чернышевского. — По информации администрации города, ранее вопрос был рассмотрен на межведомственной комиссии и получил положительный вердикт.