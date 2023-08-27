Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам около 15 млн рублей

За последние сутки жертвами мошенников стали жители Башкирии, которые отдали аферистам около 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Жительница города Октябрьского неделю была на связи с мошенниками, которые убеждали женщину "инвестировать" средства. Потерпевшая потеряла свыше одного миллиона рублей.
На очередную мошенническую схему попалась 66-летняя жительница башкирской столицы. Женщина перевела аферистам более двух миллионов рублей, оформив три кредита. В МВД по Башкирии предупреждают жителей быть более осмотрительными и не переводить деньги незнакомым людям.