Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам около 15 млн рублей

За последние сутки жертвами мошенников стали жители Башкирии, которые отдали аферистам около 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. 

Фото №1 - Жители Башкирии за сутки перевели мошенникам около 15 млн рублей

Жительница города Октябрьского неделю была на связи с мошенниками, которые убеждали женщину "инвестировать" средства. Потерпевшая потеряла свыше одного миллиона рублей. 

На очередную мошенническую схему попалась 66-летняя жительница башкирской столицы. Женщина перевела аферистам более двух миллионов рублей, оформив три кредита. В МВД по Башкирии предупреждают жителей быть более осмотрительными и не переводить деньги незнакомым людям. 

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