Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил жителей Нефтекамска с юбилеем города

Мэр башкирской столицы поздравил жителей Нефтекамска с 60-летним юбилеем и сделал городу подарок. Известно, что нынешний руководитель уфимской администрации является уроженцем Нефтекамска.
Ратмир Мавлиев пожелал городу развития и процветания и в рамках проекта "Атайсал" подарил Нефтекамску новые скамейки, качели и урны. Новые объекты установили на Комсомольском проспекте.
– Поздравляю всех жителей с прекрасным юбилеем! Процветания и развития! В рамках проекта «Атайсал» от меня подарок родному городу – скамейки, качели и урны на пр. Комсомольском, – написал Ратмир Мавлиев.