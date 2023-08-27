Десятки соглашений, концерты и ярмарки: итоги Дней Башкортостана в Петербурге

Важное значение имеет межрегиональное экономическое сотрудничество. Приведу простой пример. Петербургский тракторный завод – мощнейшее машиностроительное предприятие. Его сельхозмашины «Кировец» работают у нас на полях. Это тяжёлые и мощные тракторы. Но мы совместно с кировским заводом идём по пути глубокой промышленной кооперации. Очень много деталей для этих тракторов уже делают на предприятиях Башкортостана. И это лишь один из примеров развития сотрудничества. Большое значение также имеют научно-технологическое, культурное и гуманитарное сотрудничество. Санкт-Петербург – культурная столица, здесь огромное количество музеев, культурных, научных центров. Конечно, для нас они представляют большой интерес. Хочу поблагодарить Александра Дмитриевича Беглова, всех коллег из управленческой команды Петербурга за возможность формировать интересные и яркие совместные проекты. Это сотрудничество музеев, взаимодействие между научными учреждениями и другие инициативы. Например, мы видим, насколько интересные, яркие решения есть в северной столице по формированию комфортной городской среды, развитию парковых зон. Ряд этих решений мы планируем тиражировать в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан