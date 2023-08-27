Десятки соглашений, концерты и ярмарки: итоги Дней Башкортостана в Петербурге

Более 50 тысяч человек посетили площадки Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. За три дня подписаны десятки соглашений, достигнуто множество договорённостей в области экономики, туризма, культурного взаимодействия. Основная часть масштабного события прошла в самом сердце культурной столицы России – на Дворцовой площади. Делегацию из Башкортостана возглавил Радий Хабиров.
Неважно – цветочный, гречишный или липовый, главное, что башкирский, говорят жители Санкт-Петербурга. О сладком бренде они наслышаны. О том, что на Дворцовой площади проходит гастрономический фестиваль «Гусь и мёд», а также ярмарка товаров из Башкортостана, узнали кто от друзей, кто из средств массовой информации.
Не только попробовать и приобрести башкирскую продукцию, но и погрузиться в национальную культуру. С 25 по 27 августа главная площадь Санкт-Петербурга стала центром проведения Дней Республики Башкортостан. Во дворе Государственной академической капеллы развернули этнодвор «Земля кочевников – край легенд».
Насыщенную культурную программу привезла в город на Неве многочисленная башкирская делегация. Дни республики также стали хорошей возможностью для налаживания экономических взаимоотношений между двумя субъектами. Представители бизнеса – около 70 компаний из Башкортостана и Северной столицы – обсудили детали сотрудничества. За три дня были подписаны десятки соглашений о взаимодействии. Глава Башкортостана с губернатором Санкт-Петербурга в свою очередь утвердили план мероприятий «дорожной карты» по развитию сотрудничества до 2027 года.
Полуденный выстрел из орудий Нарышкина бастиона Петропавловской крепости впервые прозвучал 24 сентября 1873 года, а в 1957 году традицию возобновили. Многие поколения ленинградцев и петербуржцев по пушечному залпу сверяют часы. Именно с этого древнего ритуала и начался рабочий день Главы Башкортостана в Северной столице России.
Экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана презентовали в здании Главного штаба Эрмитажа. Там же обсудили тему межрегионального партнерства как основы развития территорий.
Основная праздничная сцена развернулась перед зданием Эрмитажа. Здесь прошёл концерт «Башкортостан собирает друзей». Перед публикой выступали народные артисты республики: братья Абдразаковы, Дилара Идрисова и другие известные артисты. Ну а хедлайнером вечера стал Николай Басков. А позже у Спаса на крови был организован показ мод, где свои достижения продемонстрировали предприятия лёгкой промышленности региона.
Санкт-Петербург – не просто культурная столица России, но и третий по численности город Европы. Проведение дней республики – это хорошая возможность ещё больше укрепить существующие взаимоотношения. Достигнутые здесь договорённости должны увеличить товарооборот между двумя субъектами, также предполагается активизировать консультации и турпоток – как в одном, так и в другом направлении. Если город на Неве славится своими историческими достопримечательностями, Башкортостан прежде всего прекрасен своей природой.