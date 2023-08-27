Десятки соглашений, концерты и ярмарки: итоги Дней Башкортостана в Петербурге

Более 50 тысяч человек посетили площадки Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. За три дня подписаны десятки соглашений, достигнуто множество договорённостей в области экономики, туризма, культурного взаимодействия. Основная часть масштабного события прошла в самом сердце культурной столицы России – на Дворцовой площади. Делегацию из Башкортостана возглавил Радий Хабиров.

Неважно – цветочный, гречишный или липовый, главное, что башкирский, говорят жители Санкт-Петербурга. О сладком бренде они наслышаны. О том, что на Дворцовой площади проходит гастрономический фестиваль «Гусь и мёд», а также ярмарка товаров из Башкортостана, узнали кто от друзей, кто из средств массовой информации.

Не только попробовать и приобрести башкирскую продукцию, но и погрузиться в национальную культуру. С 25 по 27 августа главная площадь Санкт-Петербурга стала центром проведения Дней Республики Башкортостан. Во дворе Государственной академической капеллы развернули этнодвор «Земля кочевников – край легенд».

Насыщенную культурную программу привезла в город на Неве многочисленная башкирская делегация. Дни республики также стали хорошей возможностью для налаживания экономических взаимоотношений между двумя субъектами. Представители бизнеса – около 70 компаний из Башкортостана и Северной столицы – обсудили детали сотрудничества. За три дня были подписаны десятки соглашений о взаимодействии. Глава Башкортостана с губернатором Санкт-Петербурга в свою очередь утвердили план мероприятий «дорожной карты» по развитию сотрудничества до 2027 года.

Фото №1 - Десятки соглашений, концерты и ярмарки: итоги Дней Башкортостана в Петербурге

Полуденный выстрел из орудий Нарышкина бастиона Петропавловской крепости впервые прозвучал 24 сентября 1873 года, а в 1957 году традицию возобновили. Многие поколения ленинградцев и петербуржцев по пушечному залпу сверяют часы. Именно с этого древнего ритуала и начался рабочий день Главы Башкортостана в Северной столице России.

Полуденный выстрел – очень древний ритуал. Это приобщение к истории Отечества. А мы этим символическим залпом открываем Дни Башкортостана в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо руководству города за возможность широко представить нашу республику жителям и гостям Северной столицы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана презентовали в здании Главного штаба Эрмитажа. Там же обсудили тему межрегионального партнерства как основы развития территорий.

Петербург и Башкортостан успешно сотрудничают во многих отраслях. В условиях внешнего санкционного давления нужно находить новые точки для расширения промышленной кооперации.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
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Важное значение имеет межрегиональное экономическое сотрудничество. Приведу простой пример. Петербургский тракторный завод – мощнейшее машиностроительное предприятие. Его сельхозмашины «Кировец» работают у нас на полях. Это тяжёлые и мощные тракторы. Но мы совместно с кировским заводом идём по пути глубокой промышленной кооперации. Очень много деталей для этих тракторов уже делают на предприятиях Башкортостана. И это лишь один из примеров развития сотрудничества. Большое значение также имеют научно-технологическое, культурное и гуманитарное сотрудничество. Санкт-Петербург – культурная столица, здесь огромное количество музеев, культурных, научных центров. Конечно, для нас они представляют большой интерес. Хочу поблагодарить Александра Дмитриевича Беглова, всех коллег из управленческой команды Петербурга за возможность формировать интересные и яркие совместные проекты. Это сотрудничество музеев, взаимодействие между научными учреждениями и другие инициативы. Например, мы видим, насколько интересные, яркие решения есть в северной столице по формированию комфортной городской среды, развитию парковых зон. Ряд этих решений мы планируем тиражировать в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Десятки соглашений, концерты и ярмарки: итоги Дней Башкортостана в Петербурге

Основная праздничная сцена развернулась перед зданием Эрмитажа. Здесь прошёл концерт «Башкортостан собирает друзей». Перед публикой выступали народные артисты республики: братья Абдразаковы, Дилара Идрисова и другие известные артисты. Ну а хедлайнером вечера стал Николай Басков. А позже у Спаса на крови был организован показ мод, где свои достижения продемонстрировали предприятия лёгкой промышленности региона.

Санкт-Петербург – не просто культурная столица России, но и третий по численности город Европы. Проведение дней республики – это хорошая возможность ещё больше укрепить существующие взаимоотношения. Достигнутые здесь договорённости должны увеличить товарооборот между двумя субъектами, также предполагается активизировать консультации и турпоток – как в одном, так и в другом направлении. Если город на Неве славится своими историческими достопримечательностями, Башкортостан прежде всего прекрасен своей природой.

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