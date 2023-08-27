Радий Хабиров объявил о создании Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова

Имя, которое несёт в себе силу, преданность и самоотверженность. 27 августа родился легендарный комдив Минигали Шаймуратов. Человек, чьи отвага и решимость по сей день вдохновляют жителей республики. В честь памятной даты торжественные мероприятия прошли на Советской площади, где отныне у памятника Шаймуратову будет стоять почетный караул. Кроме того, историки рассказали о любопытных фактах, которые обнаружили в ходе просмотра архивных фотографий.

Спустя почти восемь десятилетий самые известные фотографии генерала Шаймуратова открывают новый взгляд на личность военачальника. Историк Рамиль Рахимов сопоставил несколько снимков и обратил внимание на одну, казалось бы, незначительную деталь – китель. Будь то парадная обстановка или полевые учения, генерал носил одну и ту же одежду. И это несмотря на свой статус.

Именно скромность наряду с рассудительностью и хорошими полководческими навыками и сделали его по-настоящему народным героем. Тем, о ком слагали песни и кого ставили в пример перед тысячами мальчишек. Один из них на месте гибели генерала в далеких 40-х в скале выгравировал эту надпись. Как выяснилось позже, сделал это будущий народный поэт республики Рами Гарипов.

Республиканская комиссия приезжала, устанавливала причины гибели, вместе с ней приезжали дети из дома-интерната. В их числе – будущий народный поэт Рами Гарипов, который оставил надпись. Позже в своих дневниках он отразил эту историю. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Живых очевидцев, кто видел и тем более общался с генералом, на сегодня не осталось. Последний из участников Башкавдивизии умер год назад. И лишь из архивных кинолент можно узнать о преданности и самоотверженности Шаймуратова, который даже накануне своей гибели думал о собственных солдатах.

Вот оригинальная его подпись. Из этого его личного дела, автобиографии, узнали много интересного. В том числе и то, что он был откомандирован в Китай, но в этой автобиографии какие-то периоды выпадают. Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела национального архива Республики Башкортостан

Некоторые периоды из жизни военачальника выпадают из его биографии. Оно и неудивительно. До Великой Отечественной Минигали Шаймуратов был военным разведчиком: миссии выполнял в Турции и даже Китае. Многие данные того периода до сих пор хранятся под замком. Созданная им агентурная сеть действует по сей день.

День рождения генерала Шаймуратова в этом году отмечают по-особенному. Именно к этой дате приурочили проведение второго всероссийского фестиваля патриотической песни «Время героев». Концерт организовали на Советской площади у памятника комдиву. Открывая мероприятие, Радий Хабиров объявил, что отныне у мемориального комплекса будет нести службу почетный караул. Он будет стоять у памятника каждую субботу с семи до девяти вечера. Эту миссию возложили на уфимских кадетов. Это еще одна дань уважения не только генералу, но и всем тем, кто погиб, защищая Родину.

В прошлом году в День Республики мы открыли этот комплекс как место почитания памяти всех защитников Отечества. Здесь принимают присягу юные «шаймуратовцы». Отсюда в зону специальной военной операции отправляются добровольческие батальоны. Все они – достойные потомки наших народных героев Минигали Шаймуратова и Салавата Юлаева. Мы учредили орден и медаль генерала Шаймуратова, чтобы награждать ими настоящих героев нашего времени. И сегодня я объявляю, что мы создаём Клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан