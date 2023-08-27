В Башкирию поступила партия новых учебников истории

В школах существовали десятки разновидностей учебников по истории. Чтобы привести все к единому стандарту, с 1 сентября ученики 10-х и 11-х классов будут изучать предмет по новым учебникам истории. В Башкортостан уже поступила партия книг. С 1 сентября по ним будут преподавать во всех школах России.

Последняя неделя августа для учителей истории особенно насыщенная. Сначала педагогам самим нужно проштудировать новые единые учебники. А уже с 1 сентября их начнут изучать все российские старшеклассники, в том числе в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Будет четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов.

Новый учебник истории содержит два синхронизированных курса по всеобщей истории и истории России. По сравнению со старыми учебниками, в них добавлены главы по СВО, по современной истории России. Огромное внимание уделено санкциям в отношении РФ.

Сергей Наумов, учитель истории и обществознания гимназии №105 им. Н.И. Кузнецова

Новый учебник истории – общий для всей страны. Он призван сформировать единую концепцию о прошлом России. До этого преподаватели могли выбирать пособие, исходя из своих субъективных взглядов. И до сих пор в школах существовало несколько учебников истории от различных авторов и издательств.

Было очень много вопросов со стороны учителей истории, чтобы все-таки учебник истории для нашей страны был единым, чтобы он был один, чтобы он был более современным, более понятным, более логичным.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы Российской Федерации
Фото №1 - В Башкирию поступила партия новых учебников истории

Под предлогом якобы этого «либерального свободомыслия», свободы выбора мы породили систему, когда эти учебники по большому счету никто не проверяет, никто не читает. Согласование носило всегда очень формальный характер. Потому что это невозможно физически, я даже не хочу никого упрекать.

Владимир Мединский, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России
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Авторы новой серии – Владимир Мединский и Александр Чубарьян. По их словам, это первое пособие, которое прошло «системное рецензирование». Ведь из-за былого разнообразия учебников было трудно контролировать их содержание. Старый текст изменился примерно на 50-70 процентов.

По мнению авторов, новые учебники вобрали в себя лучшее из трех уже существующих линеек. К старому тексту добавилась новая информация. В основном она касается быта и биографии героев. Одно из главных нововведений – это QR-коды и ссылки на архивные материалы. После изучения параграфа можно будет посмотреть тематический фильм, прочитать книгу или документ.

В Башкортостан учебники привезли 22 августа. Их должно хватить на все школы региона, уверяют в Министерстве образования.

Из резервного фонда РБ были выделены соответствующие средства в размере 51 миллиона рублей. Министерством образования республики были централизованно закуплены данные учебники, для того чтобы каждый 10-й и каждый 11-й класс этими учебниками в начале учебного года был обеспечен.

Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра науки и образования Республики Башкортостан

По новым стандартам все предыдущие учебники истории должны быть выведены из оборота. Пока что изменения затронут только 10-е и 11-е классы. Сейчас единый стандарт разрабатывается и для средних классов. По планам Министерства образования, его введут в начале следующего учебного года.

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