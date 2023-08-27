В Башкирию поступила партия новых учебников истории

Новый учебник истории содержит два синхронизированных курса по всеобщей истории и истории России. По сравнению со старыми учебниками, в них добавлены главы по СВО, по современной истории России. Огромное внимание уделено санкциям в отношении РФ.

Сергей Наумов, учитель истории и обществознания гимназии №105 им. Н.И. Кузнецова