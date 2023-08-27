В Башкирию поступила партия новых учебников истории

В школах существовали десятки разновидностей учебников по истории. Чтобы привести все к единому стандарту, с 1 сентября ученики 10-х и 11-х классов будут изучать предмет по новым учебникам истории. В Башкортостан уже поступила партия книг. С 1 сентября по ним будут преподавать во всех школах России.
Последняя неделя августа для учителей истории особенно насыщенная. Сначала педагогам самим нужно проштудировать новые единые учебники. А уже с 1 сентября их начнут изучать все российские старшеклассники, в том числе в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Будет четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов.
Новый учебник истории – общий для всей страны. Он призван сформировать единую концепцию о прошлом России. До этого преподаватели могли выбирать пособие, исходя из своих субъективных взглядов. И до сих пор в школах существовало несколько учебников истории от различных авторов и издательств.
Авторы новой серии – Владимир Мединский и Александр Чубарьян. По их словам, это первое пособие, которое прошло «системное рецензирование». Ведь из-за былого разнообразия учебников было трудно контролировать их содержание. Старый текст изменился примерно на 50-70 процентов.
По мнению авторов, новые учебники вобрали в себя лучшее из трех уже существующих линеек. К старому тексту добавилась новая информация. В основном она касается быта и биографии героев. Одно из главных нововведений – это QR-коды и ссылки на архивные материалы. После изучения параграфа можно будет посмотреть тематический фильм, прочитать книгу или документ.
В Башкортостан учебники привезли 22 августа. Их должно хватить на все школы региона, уверяют в Министерстве образования.
По новым стандартам все предыдущие учебники истории должны быть выведены из оборота. Пока что изменения затронут только 10-е и 11-е классы. Сейчас единый стандарт разрабатывается и для средних классов. По планам Министерства образования, его введут в начале следующего учебного года.