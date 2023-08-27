Эксперты из Башкирии объяснили, что такое цифровой рубль

Банк России запускает цифровой рубль. Он станет дополнением к уже имеющимся формам – наличному и безналичному расчету, то есть это просто электронная версия российской валюты. По форме он представляет собой уникальный электронный код – токен, который будет храниться на платформе Центробанка. Но что скрывается за этим? Чем цифровой рубль будет отличаться от безналичной формы и криптовалюты? Зачем он понадобился и каковы плюсы и минусы? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

Центробанк еще в начале месяца презентовал логотип цифрового рубля, но вот разобраться за это время в его сути смогли немногие. Новая форма национальной валюты будет выпускаться в виде уникального электронного кода. Его нельзя потрогать, но можно положить в кошелек, правда, цифровой. У новой формы рубля, говорят эксперты, есть свои преимущества и недостатки.

Многие уже давно пользуются цифровой платежной системой – криптовалютой. И некоторые эксперты полагают, что ЦБ пытается составить ей конкуренцию. Однако в самом Банке России заявляют: новая форма рубля имеет значительные отличия. Ее выпуск – вызов времени.

Ценность цифрового рубля равноценна материальному. Он так же, как и бумажные, металлические деньги, будет выпускаться Банком России и храниться на его платформе. Оплату можно будет совершать даже офлайн, без доступа к интернету, благодаря блокчейн-технологии. Достаточно использовать QR-код. Все операции для Центробанка станут прозрачными. Но это для многих и является причиной недоверия.