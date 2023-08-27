В Башкирии участники молодежного форума «Йыйын-2023» выиграли более 6 млн рублей

Более 6 миллионов рублей выиграли участники «Йыйына» в Бурзянском районе. Там на неделе прошло одно из самых масштабных молодежных мероприятий. Участие в форуме приняли 1,5 тыс. юношей и девушек со всего Приволжского федерального округа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Глава Башкорстана побывал на «Йыйыне» и ответил на вопросы, которые больше всего волнуют современную молодежь.
Пока одни участвуют в играх на сплочение, другие, несмотря на каникулы, слушают лекции. Тематическую платформу каждый выбирал на свой вкус. Учащихся средних профессиональных учреждений, к примеру, интересовало студенческое самоуправление – они готовы взять на себя руководящие роли в собственном учебном заведении.
К форуму некоторые готовились особенно тщательно. Изучали социальные проблемы и придумывали пути их решения. На площадке прошёл Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участники «Йыйына» защищали свои идеи перед жюри. Чтобы выиграть грант, необходимо было придумать проект, который сделает жизнь лучше в той или иной отрасли.
С социальными проектами башкирская молодежь активно участвует в федеральных конкурсах. На этот раз было более 60 заявок. Общая сумма грантов – почти 6,5 млн рублей. Участие в форуме ПФО принял глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона встретился с активистами местных отделений «Движение первых». Говорил о самых волнующих вопросах – семейных ценностях, спецоперации и в целом о развитии республики.
Радий Хабиров также наградил добровольцев нагрудным знаком Главы Башкортостана «Волонтер республики». Принявший участие в «Йыйыне» заместитель полномочного представителя президента страны в ПФО Олег Машковцев отметил, что Башкортостан отличается сильной молодежной политикой.
Многие выходцы из республики учатся или работают в Санкт-Петербурге и Москве, их тоже пригласили в Бурзянский район. На площадке «Атайсал» молодежи рассказали, как они могут помогать своей малой родине.
Форум «Йыйын» проходил четыре дня. По традиции в программе были как образовательные, так и культурно-спортивные события. Современная молодёжь не только талантливая, но и смелая. Проверить физическую силу они смогли в башкирском многоборье бяйге. Идеология мероприятия опирается на колорит и обычаи республики.