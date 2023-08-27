В Башкирии участники молодежного форума «Йыйын-2023» выиграли более 6 млн рублей

Наша молодёжь живёт в непростое время, наполненное множеством событий. Вы помогали в нашей совместной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке специальной военной операции, противостоянии зарубежным санкциям. Всё это делает вас сильнее и ярче, делает вас настоящими людьми. А мы, в свою очередь, стараемся, чтобы Башкортостан стабильно развивался, чтобы здесь было комфортно жить и трудиться, чтобы вы могли гордиться родной республикой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан