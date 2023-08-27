В Уфе прошел предпремьерный показ мультфильма «Северный амуры»

Фильм снимают по книге Айгиза Баймухаметова. По его произведениям в 89 странах организованы спектакли. А в Башкортостане и Кыргызстане книгу включили в школьную программу. Но фильм снимают впервые. Съемкам предшествовал кропотливый труд. Нужно было найти обстановку, соответствующую тому времени. А также самое главное – найти героев. Режиссеру пришлось объездить всю республику. В итоге собрался актерский состав со всего Башкортостана.