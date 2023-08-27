В Уфе прошел предпремьерный показ мультфильма «Северный амуры»

27 августа в календаре еще одна особенная дата – День российского кино. Праздник отмечают и башкирские кинематографисты. В настоящий момент в производстве находятся различные проекты, многие из которых ориентированы на широкий федеральный прокат. Сюда, например, можно отнести анимационную ленту «Северный амуры», предпремьерный показ которой прошел в честь праздника.
Уже в фойе кинотеатра герои фильма встречают взрослых и юных зрителей, которые с нетерпением ждут показа мультфильма. Анимационная лента рассказывает о башкирах, которые становятся активными участниками двух войн: Русско-шведской и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали конников с луками и стрелами «северными амурами», сравнив с древнеримским божеством.
К амбициозному проекту было привлечено много известных людей. Так, голосом сенатора Лилии Гумеровой в фильме говорит Екатерина II, певец Аскар Абдразаков озвучил Александра I. Узнаваемы в ленте и интонации министра культуры Амины Шафиковой.
Мультфильм «Северные амуры» создавался по заказу правительства и посвящён башкирским солдатам в разные эпохи. На широкие экраны Башкортостана фильм в прокат выйдет с 31 августа, а с 12 октября его будут показывать по всей стране.
Это далеко не единственный проект киностудии «Башкортостан». Сейчас в производстве еще несколько картин. Так, в Иглинском районе начались съемки фильма «Не оставляй нас». Он рассказывает о вечных ценностях: добре и зле, чести и совести, когда жизнь преподносит непростые испытания. И как важно остаться человеком.
Фильм снимают по книге Айгиза Баймухаметова. По его произведениям в 89 странах организованы спектакли. А в Башкортостане и Кыргызстане книгу включили в школьную программу. Но фильм снимают впервые. Съемкам предшествовал кропотливый труд. Нужно было найти обстановку, соответствующую тому времени. А также самое главное – найти героев. Режиссеру пришлось объездить всю республику. В итоге собрался актерский состав со всего Башкортостана.
В башкирском кино есть удачный опыт создания прокатных фильмов для широкого экрана. Это «Отряд Таганок», «Белый-белый снег», «Из Уфы с любовью». Как говорят республиканские кинематографисты, много нереализованных сценариев и идей. А значит, зрителей ждёт много новых и интересных премьер.