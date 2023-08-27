В Уфе завершились Международные спортивные игры «Навстречу Евразиаде»

В Уфе завершились первые Международные спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». В форуме приняли участие более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки. На протяжении трёх дней атлеты выявляли сильнейших в девяти видах спорта.

Уфимец Денис Вагапов не раз получал титул самого сильного человека республики. А с этого года 33-летний атлет входит в состав сборной Республики Башкортостан по мас-рестлингу. Из 14 спортсменов сборной России семеро представляли наш регион. Поединок в мас-рестлинге длится до двух побед одного из борцов. Приехали в Уфу атлеты из Монголии, Узбекистана, Азербайджана и других стран – всего 50 человек.

В полиатлоне спортсмены стреляют из пневматической винтовки, бегают один или два километра, а также подтягиваются и отжимаются на время. На это даётся всего четыре минуты. Обычно побеждают те спортсмены, которые выступают сильнее других на одном из этапов. Если ты хорош во всём по чуть-чуть, скорее всего, попадёшь максимум в тройку. От нашей республики выступала Мария Петрова.

А это уже соревнования по воздушно-силовой атлетике. В России этот спорт, который раньше назывался воркаут, стал набирать обороты 15 лет назад. А в 2018 году стал официальным видом спорта в нашей стране. На соревнованиях в Уфе собрались представители России, Узбекистана и Кыргызстана.

Для нас это первые международные соревнования среди стран СНГ, вид спорта сам по себе очень активно развивается во всех странах, мы новый толчок покажем. Ребята показали очень высокий уровень. Павел Смоляков, президент Федерации воздушно-силовой атлетики России

Девушки могут тоже много что сделать в этом спорте. Я гуляла с компанией, увидела, как крутятся, решила попробовать, как-то теперь живу спортом. Дарья Горячева, победитель соревнований

Вообще соглашение о проведении в этом году в Уфе соревнований по этническим видам спорта «Навстречу Евразиаде» подписано на полях Петербургского международного экономического форума Ассамблеей народов Евразии и правительством Башкортостана.

Для нас Евразиада – это заявка на то, чтобы быть неким спортивным и культурным центром для евразиадского сотрудничества, поэтому проведение этих игр для нас очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В соревнованиях по городошному спорту приняли участие около 30 спортсменов из трёх стран – России, Беларуси и Казахстана. Приехали в Уфу сильнейшие атлеты, например, чемпион Европы по еврогородкам и пятикратный победитель чемпионата мира Алексей Елисеев. В этом виде спорта он уже 35 лет.

Вся сборная России – конкуренты, товарищи из Казахстана и Беларуси и следующих стран, поддерживаем очень тёплые отношения. Алексей Елисеев, пятикратный чемпион мира по городошному спорту

Здесь у нас присутствует основной состав сборной России, в которой присутствует два мастера спорта. Белорусы – члены, и дебютанты городошного спорта – сборная Казахстана. Александр Ватагин, исполнительный директор Федерации городошного спорта России