В Уфе завершились Международные спортивные игры «Навстречу Евразиаде»

В Уфе завершились первые Международные спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». В форуме приняли участие более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки. На протяжении трёх дней атлеты выявляли сильнейших в девяти видах спорта.
Уфимец Денис Вагапов не раз получал титул самого сильного человека республики. А с этого года 33-летний атлет входит в состав сборной Республики Башкортостан по мас-рестлингу. Из 14 спортсменов сборной России семеро представляли наш регион. Поединок в мас-рестлинге длится до двух побед одного из борцов. Приехали в Уфу атлеты из Монголии, Узбекистана, Азербайджана и других стран – всего 50 человек.
В полиатлоне спортсмены стреляют из пневматической винтовки, бегают один или два километра, а также подтягиваются и отжимаются на время. На это даётся всего четыре минуты. Обычно побеждают те спортсмены, которые выступают сильнее других на одном из этапов. Если ты хорош во всём по чуть-чуть, скорее всего, попадёшь максимум в тройку. От нашей республики выступала Мария Петрова.
А это уже соревнования по воздушно-силовой атлетике. В России этот спорт, который раньше назывался воркаут, стал набирать обороты 15 лет назад. А в 2018 году стал официальным видом спорта в нашей стране. На соревнованиях в Уфе собрались представители России, Узбекистана и Кыргызстана.
Вообще соглашение о проведении в этом году в Уфе соревнований по этническим видам спорта «Навстречу Евразиаде» подписано на полях Петербургского международного экономического форума Ассамблеей народов Евразии и правительством Башкортостана.
В соревнованиях по городошному спорту приняли участие около 30 спортсменов из трёх стран – России, Беларуси и Казахстана. Приехали в Уфу сильнейшие атлеты, например, чемпион Европы по еврогородкам и пятикратный победитель чемпионата мира Алексей Елисеев. В этом виде спорта он уже 35 лет.
Кроме того, прошли соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому и компьютерному спорту, а также спортивному метанию ножа. В гиревом спорте за победу с представителями России боролись спортсмены из Йемена, Мавритании и Казахстана. Евразиада – это новый мультиспортивный формат соревнований и уникальное международное событие. Первые Евразийские игры по национальным и неолимпийским видам спорта стали новым форматом коммуникации народов стран Евразии. Совместными усилиями была создана единая евразийская спортивная площадка с участием сильнейших спортсменов мира.