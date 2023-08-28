В Башкирии фура столкнулась с легковушкой

Накануне вечером в Туймазинском районе республики на трассе около села Серафимовский столкнулись Mercedes-Benz и автомобиль Scania. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС.

На месте происшествия работали спасатели и предстатели других экстренных служб.

Из-за столкновения большегруз вылетел в кювет. В транспортных средствах пассажиров не было. 61-летнего водителя из легкового автомобиля освобождали очевидцы.

На помощь мужчине, управлявшего грузовиком, пришли спасатели, которые освободили его из искореженного авто. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.