Стало известно, когда в Башкирии потеплеет

В Башкирии в течение всей недели ожидается пасмурная погода. Как сообщают синоптики, до среды, 6 сентября, в регионе будет дождливо, температура воздуха не поднимается выше +19 градусов.
Однако в ближайшее воскресенье, 3 сентября, будет тепло и воздух прогреется до +28 градусов.
Уже с 7 сентября в республике установится сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Ночью уже прохладно: не выше +13 градусов
Сегодня в Башкирии будет облачно. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Скорость ветра западного и северо-западного направлений составит 5-10 м/с.
Ночью воздух прогреется до +4, +9, а днем – от +10 до +15 градусов.