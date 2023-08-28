Стало известно, когда в Башкирии потеплеет

В Башкирии в течение всей недели ожидается пасмурная погода. Как сообщают синоптики, до среды, 6 сентября, в регионе будет дождливо, температура воздуха не поднимается выше +19 градусов.

Однако в ближайшее воскресенье, 3 сентября, будет тепло и воздух прогреется до +28 градусов.

Уже с 7 сентября в республике установится сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Ночью уже прохладно: не выше +13 градусов

Сегодня в Башкирии будет облачно. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Скорость ветра западного и северо-западного направлений составит 5-10 м/с.