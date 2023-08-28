В Башкирии за сутки не зарегистрировано действующих лесных пожаров

За прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара, информирует пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Общее количество природных возгораний на территории региона с начала пожароопасного периода составило 160 очагов на площади порядка 3,5 тысяч га, уточняют в ведомстве.

Напомним, с 31 марта в Башкирии был зарегистрирован 151 лесной пожар. Из этого числа 59 возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем, 14 пожаров случились по причине перехода огня с земель иных категорий, 73 – от природных факторов (грозы, преломление солнечных лучей через стекло), еще 5 – от техногенных объектов.