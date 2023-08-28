В Уфе прошёл всероссийский турнир по дартсу «Кубок Салавата Юлаева»

В Уфе прошёл представительный всероссийский турнир по дартсу «Кубок Салавата Юлаева». В нём приняли участие 162 спортсмена из 25 регионов страны. Среди них – сильнейшие дартсмены России, в том числе с заслугами на международном уровне. Так, победу в одиночном разряде у женщин одержала обладательница Кубка мира Марина Фадеева из Удмуртии.