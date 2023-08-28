В Башкирии прошли учения по предотвращению теракта

В Архангельском районе прошли учения, в ходе которых силовики ликвидировали условных диверсантов.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательное формирование иностранного государства подорвало железнодорожные пути во время прохождения воинского эшелона. Скрывшись в лесной части местности, члены банды организовали полевой лагерь. В ходе контртеррористической операции силы специального назначения нейтрализовали условных диверсантов.