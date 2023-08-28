В уфимском студенческом кампусе появится центр «Территория нового бизнеса»

Центр Уфимского университета науки и технологий «Территория нового бизнеса» будет работать на площадке Межвузовского студенческого кампуса. Основной целью Центра станет создание уникальной молодежной бизнес-среды для развития инновационных и стартап проектов.

На этой площадке студенты и начинающие предприниматели смогут обмениваться опытом и идеями при взаимодействии в реализации совместных проектов. Кроме того, здесь будет обеспечен доступ к инфраструктуре и ресурсам, которые необходимы для успешного ведения бизнеса.

Также в Центре планируется проведение различных мероприятий – семинаров, тренингов, конференций и хакатонов, которые будут направлены на развитие навыков предпринимательства.

Кроме того, здесь будут доступны помещения для работы и проведения мероприятий, а также будут проводиться консультации в сфере предпринимательства. Студенты совместно со специалистами Центра смогут упаковать свои бизнес-проекты, им будет оказана помощь при проведении маркетингового финансового анализа, в оформлении и подаче заявки на грант, возможности привлечения инвестиций, а также в продвижении проектов на рынке.

Автор каждого проекта получит собственного наставника из числа действующих предпринимателей, который будет его курировать. На своем примере наставник расскажет о возможных проблемах и сложностях в реализации проекта.