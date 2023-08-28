В одном из районов Башкирии обновили дом культуры

В селе Ибраево Кигинского района торжественно открыли обновлённый сельский дом культуры. В прошлом году в двухэтажном здании провели капитальный ремонт, а в этом году для учреждения закупили необходимую мебель и технику.

В частности, в ДК установили современное световое и музыкальное оборудование, интерьер зрительного зала дополнили современными креслами и новой одеждой для сцены. На втором этаже разместился детский игровой уголок и библиотека.