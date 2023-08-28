Башкирия вошла в десятку лучших регионов по рынку труда

По итогам прошлого года Башкирия улучшила свои позиции в рейтинге регионов страны по рынку труда: республика поднялась с 10 на 9 строчку. Такие данные приводит РИА Рейтинг.

В ходе исследования эксперты проанализировали несколько показателей: уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда и другие. Таким образом был подсчитан рейтинговый балл республики среди других субъектов страны: суммарный балл Башкирии составляет 75,3 (в 2021 году этот показатель составлял 72,1). Данный показатель позволил нашему региону подняться выше Тюменской области.

Ожидаемо в лидерах рейтинга Москва и Санкт-Петербург. Здесь значение балла превышает 95 из 100 возможных. На третьей позиции – Московская область с 86,6 баллами. На четвертом месте – Красноярский край (80 баллов), на пятом – Татарстан (69,4 балла).