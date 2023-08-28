В столице Башкирии продолжается конноспортивный турнир «Терра Башкирия»

Всего в финал пробились шесть лучших жокеев-победителей и призёров. Призовой фонд сегодня составил 450 тысяч, а победитель забрал 200 тысяч рублей. Финал пятого юбилейного конноспортивного турнира «Терра Башкирия» пройдёт 10 сентября на ипподроме «Акбузат».