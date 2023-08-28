В Башкирии госавтоинспекторы задержали автомобиль до заявления о его угоне

В Благовещенском районе госавтоинспекторам удалось задержать угнанную машину еще до того, как ее собственник узнал о ее пропаже. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Сообщается, что автомобиль ВАЗ-2114 был остановлен с целью проверки документов. Водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения и не являлся его собственником. По данным федеральной базы Госавтоинспекции, задержанный 35-летний житель Бирска ранее уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Машина отправлена на специализированную автостоянку.

Через несколько часов в полицию обратилась владелица автомобиля. По ее словам, его угнали от ее дома: дверь в машину была открыта, ключи находились в замке зажигания, документы лежали в бардачке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.