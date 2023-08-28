Из Башкирии в зону СВО отправился 35-й гумконвой

Тридцать пятый гуманитарный конвой для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана отправился в зону специальной военной операции. В его состав вошли 35 человек и 19 единиц техники, из них – 13 грузовиков, три трала и пять автомобилей сопровождения.

В формировании этого груза приняли участие семь муниципальных районов и город Сибай, а также Министерство лесного хозяйства республики, группа «За победу» и объединение ветеранов боевых действий «Товарищ».

Гуманитарную помощь собирали со всей республики – это посылки от близких, инструменты, техника и продукты питания. Позаботились и о воспитанниках школ-интернатов. К началу учебного года в населенные пункты Луганской Народной Республики отправили канцелярию, книги и спортивную форму. А в стоматологическую клинику города Красный Луч повезли медицинское оборудование. В сборе участвовали как родственники служащих, так и просто неравнодушные граждане.