В Башкирии создан клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о созданном клубе кавалеров ордена генерала Шаймуратова, который будет заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, а также защищать интересы бойцов спецоперации и их семей.

В Уфе состоялся второй Всероссийский конкурс патриотической песни „Время героев“. Он был приурочен ко дню рождения Героя России, генерал Минигали Шаймуратова. Количество конкурсантов увеличивается, а само мероприятие становится одним из ярких событий в культурной жизни России, — сказал Радий Хабиров. — С этого дня стартовало несение почётного караула у памятника генералу Шаймуратову. Мы долго осмысливали принятое решение. Это знак уважения к павшим героям и ныне выполняющих боевые задачи. Также мы создали клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова. Задача клуба — консолидировать усилия в патриотическом воспитании и, в то же время, защищать интересы участников специальной военной операции, сотрудников правоохранительных органов, членов семей погибших. В состав совета клуба войдут наиболее яркие наши воины, кавалеры ордена генерала Шаймуратова

Радий Хабиров, Глава Башкирии

По словам руководителя региона, в состав совета войдут лучшие башкирские воины, кавалеры ордена генерала Шаймуратова. Это и Герои России, и врачи, и наши коллеги — журналисты, в том числе Азат Садреев — те, кто верно служит республике и стране.

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