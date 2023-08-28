В Башкирии создан клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова

В Уфе состоялся второй Всероссийский конкурс патриотической песни „Время героев“. Он был приурочен ко дню рождения Героя России, генерал Минигали Шаймуратова. Количество конкурсантов увеличивается, а само мероприятие становится одним из ярких событий в культурной жизни России, — сказал Радий Хабиров. — С этого дня стартовало несение почётного караула у памятника генералу Шаймуратову. Мы долго осмысливали принятое решение. Это знак уважения к павшим героям и ныне выполняющих боевые задачи. Также мы создали клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова. Задача клуба — консолидировать усилия в патриотическом воспитании и, в то же время, защищать интересы участников специальной военной операции, сотрудников правоохранительных органов, членов семей погибших. В состав совета клуба войдут наиболее яркие наши воины, кавалеры ордена генерала Шаймуратова

Радий Хабиров, Глава Башкирии