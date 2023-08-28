В Башкирии создан клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о созданном клубе кавалеров ордена генерала Шаймуратова, который будет заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, а также защищать интересы бойцов спецоперации и их семей.
По словам руководителя региона, в состав совета войдут лучшие башкирские воины, кавалеры ордена генерала Шаймуратова. Это и Герои России, и врачи, и наши коллеги — журналисты, в том числе Азат Садреев — те, кто верно служит республике и стране.