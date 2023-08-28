В Уфе в зону СВО проводили бойцов после краткосрочного отпуска

Сегодня в башкирской столице в зону спецоперации проводили мобилизованных после их краткосрочного отпуска. В проводах принимал участие начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Башкортостан полковник Сергей Нетунаев.

В своём обращении к бойцам он передал привет от руководителя региона Радия Хабирова и отметил, что они являются примером для подрастающего поколения.

По словам родителей одного из мобилизованных с позывным «Грешный», их сын побывал в отпуске уже второй раз. Сразу после получения повестки отправился в военкомат. Родители гордятся свои сыном и ждут его возвращения домой.

Как признаются родные мобилизованных, провожать всегда трудно. Однако сами военнослужащие говорят о том, что существует понятие «долг» и они обязаны выполнять боевые задачи и защищать рубежи нашей Родины.

Боец с позывным «Шеф» рассказал о том, что в месте дислокации служит много ребят из Башкирии. По его словам, за это время бойцы стали не просто друзьями, а настоящими братьями.

Я порадовал свою семью своим приездом. Как можно помог родителям. В принципе, хорошо отдохнул. Времени, конечно, мало, но приходится уезжать. Как и здесь, там тоже сформировалась семья. И здесь сердце остается, и туда душа рвётся. Позывной «Шеф»

Долгожданный отпуск прошел мгновенно хорошо. Радость, когда ребёнок приезжает домой. Сейчас снова ждать, молиться. Надеемся, что скоро всё закончится, и дети вернутся здоровые. Горжусь своим сыном. Екатерина Кусербаева, мама военнослужащего