В Уфе в зону СВО проводили бойцов после краткосрочного отпуска

Сегодня в башкирской столице в зону спецоперации проводили мобилизованных после их краткосрочного отпуска. В проводах принимал участие начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Башкортостан полковник Сергей Нетунаев.
В своём обращении к бойцам он передал привет от руководителя региона Радия Хабирова и отметил, что они являются примером для подрастающего поколения.
По словам родителей одного из мобилизованных с позывным «Грешный», их сын побывал в отпуске уже второй раз. Сразу после получения повестки отправился в военкомат. Родители гордятся свои сыном и ждут его возвращения домой.
Как признаются родные мобилизованных, провожать всегда трудно. Однако сами военнослужащие говорят о том, что существует понятие «долг» и они обязаны выполнять боевые задачи и защищать рубежи нашей Родины.
Боец с позывным «Шеф» рассказал о том, что в месте дислокации служит много ребят из Башкирии. По его словам, за это время бойцы стали не просто друзьями, а настоящими братьями.
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