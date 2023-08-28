В Башкирии специалисты рассказали, как правильно собирать грибы

Сезон «тихой охоты» открыт. Грибники потянулись в лесные массивы. Однако вкусный продукт по незнанию может оказаться опасным для здоровья.

С началом грибного сезона на рынках начинается их продажа. Но не всякий гриб съедобен. По статистике, ежегодно около 1000 человек отравляются грибами, из них примерно 30 случаев заканчиваются летальным исходом. Поэтому важно знать, как их собирать, как готовить и где покупать.

Наступает осень. И любители «тихой охоты» потянулись в леса. Многие собирают грибы для себя, но среди грибников немало и таких людей, которые были бы рады продать «добычу».

Собирать грибы, казалось бы, просто. Но это только на первый взгляд. Даже опытный грибник не всегда может определить, что перед ним растет. Поэтому важно выбирать только те грибы, в видовой принадлежности которых есть уверенность. Также важно понимать, где их собрали.

Не нужно собирать грибы у дорог, в городских парках, на окраинах населённых пунктов. Такой урожай может содержать различные токсичные химикаты и соли тяжёлых металлов. Также в грибах накапливаются пестициды, применяемые против насекомых и вредителей.

Специалисты утверждают, что большинство случаев отравления происходят по незнанию. Но с этим шутить не стоит. Симптомы в зависимости от вида гриба могут быть схожи с обычной желудочно-кишечной инфекцией, а иногда вызывать тяжёлые последствия в центральной нервной системе и сильно ухудшать работу печени и почек.