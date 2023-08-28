В Башкирии будут расширять сеть полилингвальных гимназий – Радий Хабиров

По словам главы регионального ведомства, модель полилингвального образования набирает обороты в Башкирии и постоянно совершенствуется. За три года в республике открылись 4 полилингвальные многопрофильные школы. До конца текущего года запланировано открытие учебных заведений аналогичного формата в Хайбуллинском и Учалинском районах. Кроме того, школы в Мишкинском районе и Сибае будут перепрофилированы в полилингвальные.

Кроме того, эти школы обрели статус лучших образовательных учреждений республики. На сегодняшний день в них обучается 5489 человек. В этом году в этих школах впервые сядут за парты 1091 ребенок. Также школьники участвуют в различных олимпиадах, проектах и показывают отличные результаты по итогам ЕГЭ.