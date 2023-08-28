Национальный симфонический оркестр Башкирии выступил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Исторический концерт Госоркестра Башкортостана на Дворцовой площади. В Санкт-Петербурге прошли Дни республики. В рамках мероприятия выступил и Национальный симфонический оркестр.

Музыканты представили яркую программу, в которой прозвучали шедевры мировой классики, а солистами выступили звёзды оперной сцены: Ильдар Абдразаков, Аскар Абдразаков, Диляра Идрисова.