Национальный симфонический оркестр Башкирии выступил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Исторический концерт Госоркестра Башкортостана на Дворцовой площади. В Санкт-Петербурге прошли Дни республики. В рамках мероприятия выступил и Национальный симфонический оркестр.
Музыканты представили яркую программу, в которой прозвучали шедевры мировой классики, а солистами выступили звёзды оперной сцены: Ильдар Абдразаков, Аскар Абдразаков, Диляра Идрисова.
Обширная культурная программа, подписания и новые контакты в разных отраслях: культуре, экономике, туризме, предпринимательстве. Так, заключено творческое соглашение между Госоркестром Башкортостана и Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга.