В Уфе маломобильным гражданам поможет передвигаться приложение

В Уфе разработают приложение для телефонов и гаджетов, с помощью которого маломобильные граждане смогут более комфортно перемещаться по городу. Об этом в проекте «Честно говоря» телеканала БСТ рассказал замдиректора центра информационных технологий Ильдар Хамитов.

По его словам, приложение будет отражать время приезда низкопольного автобуса, укажет информацию о том, в каких организациях есть съезды и пандусы, график работы учреждений, имеются ли в них условиях для маломобильных жителей.