В Башкирии до конца года сотовая связь появится еще в 117 населенных пунктах

В эфире проекта «Четно говоря» телеканала БСТ заместитель министра цифрового развития госуправления Башкирии Динар Шарафутдинов рассказал, что до конца текущего года стабильная сотовая связь будет подключена в 117 населенных пунктах республики. Данный объем работ запланирован в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Он уточнил, что в этом году до 1 июля были запущены в работу 125 базовых станций. Это позволило подключить к сотовой связи около 30 тысяч жителей нашего региона. Также Динар Шарафутдинов отметил, что в этом есть заслуга и самих жителей, которые в 2022 году активно голосовали на портале Госуслуг.