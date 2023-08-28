В Уфе планируют изменить схему движения популярного автобусного маршрута

Управление транспорта и связи администрации Уфы предлагает жителям столицы проголосовать за изменение схемы движения муниципального маршрута регулярных перевозок №39 (ТСК «Пушкинский» – «ОК Сипайловский»).
В мэрии уточнили, что автобус по обновленному маршруту не будет передвигаться по проспекту Октября от остановки «Шафиева». Его предлагают пустить по улице Комсомольской, что позволит сократить время в пути пассажиров, которые едут от конечной точки маршрута.
Опрос продолжится до 31 августа включительно. Проголосовать можно здесь.