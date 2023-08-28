Вопросы уличного освещения продолжают оставаться наиболее актуальными

Вопросы уличного освещения продолжают волновать жителей региона. Об этом в своих социальных сетях написал Глава республики Радий Хабиров. В этой связи принято решение о возобновлении реализации программы по улучшению наружного освещения в городах и районах Башкирии.

По словам руководителя региона, в этом году эти работы проводятся во всех 63 муниципалитетах. Выделено 300 млн рублей из республиканского бюджета. До конца октября запланирована установка еще более 5 тысяч светильников, свыше 5 тысяч опор наружного освещения.

Также старые лампы с высоким энергопотреблением продолжат заменять на новые, более экономичные. По состоянию на сегодняшний день в 18 муниципалитетах установлены 52 тысячи таких ламп. В планах – еще 35 тысяч, которые будут установлены в Уфе и Туймазинском районе.