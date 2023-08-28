Радий Хабиров наградил победителя Международной олимпиады по химии Вадима Харисова

Награда за спасённую жизнь. Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова участнику специальной военной операции. Военнослужащий из Балтачевского района, находившийся в краткосрочным отпуске, спас из огня соседа-инвалида. 21-летний молодой человек, увидев пламя, бросился на помощь. Услышав человеческие голоса, он разбил окно и вытащил соседа, который в силу своих физических возможностей не мог покинуть самостоятельно жилище.