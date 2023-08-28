В Уфе выявили точку продажи суррогатного алкоголя

В Уфе выявили очередную точку продажи суррогатной продукции в рамках проекта «Безопасная республика». Участники молодёжного крыла Народного фронта вместе с сотрудниками МВД среагировали на жалобу местных жителей.

Киоск на остановке ул. Ивана Франко в вечернее время продавал непонятную жидкость в пластиковой бутылке за сто рублей. Сотрудники полиции выявили порядка 70 литров такой продукции. Кроме того, удалось выявить около 80 пачек контрафактных сигарет. Вся продукция изъята, составлены протоколы, ведутся следственные действия.

Уфимская волна
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