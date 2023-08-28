В Уфе выявили точку продажи суррогатного алкоголя

В Уфе выявили очередную точку продажи суррогатной продукции в рамках проекта «Безопасная республика». Участники молодёжного крыла Народного фронта вместе с сотрудниками МВД среагировали на жалобу местных жителей.

Киоск на остановке ул. Ивана Франко в вечернее время продавал непонятную жидкость в пластиковой бутылке за сто рублей. Сотрудники полиции выявили порядка 70 литров такой продукции. Кроме того, удалось выявить около 80 пачек контрафактных сигарет. Вся продукция изъята, составлены протоколы, ведутся следственные действия.