Учёный из Уфы попала в рейтинг лучших исследователей России

Учёный из Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук попала в рейтинг лучших исследователей. Эльза Хуснутдинова заняла пятое место среди ведущих генетиков России. Биохимик ищет патологии в коде населения республики, способствует развитию персонализированной медицины. Работа связана с созданием генетических паспортов.

Именно на этом аппарате учёный впервые определила муковисцидоз – заболевание, поражающее дыхательную и пищеварительную системы. Всего в Башкортостане не более 70 детей с подобным диагнозом. На молекулярном уровне наследственные и врождённые болезни Эльза Хуснутдинова изучает уже около 40 лет.

В лаборатории анализируют то, что касается персонализированной медицины – с учётом наследственности и патологий. Это расширит список болезней, которые можно будет обнаружить на ранних стадиях или ещё до рождения ребёнка. Работа, а именно статьи и цитирование по данной теме, попали во внимание исследовательского портала Research.com. Были проверены труды почти 167 тысяч ведущих учёных-генетиков. В России Эльза Хуснутдинова получила пятёрку.

Во фразе «Убить нельзя, вылечить» они ставят запятую исключительно перед последним словом. Уже сейчас в инструкциях некоторых лекарственных препаратов указывается дозировка с учётом цитохрома.