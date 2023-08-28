В Уфе прошёл предпоказ новых фильмов, снятых в Башкирии

Два новых башкортостанских фильма представили в уфимском кинотеатре «Родина». Предпоказ символично совпал с Днём российского кино. Гости вечера смогли посмотреть две работы молодых продюсеров и режиссёров. Одна из них псевдодокументальный фильм, снятый в жанре мокьюментари.

«Страшные сказки царя и дурака» – вторая показываемая работа. Это мистический проект, снятый на основе фольклора народов, проживающих на территории России. Сериал выиграл в конкурсном отборе хоррор-акселератор. Получив контракт на производство целого сезона, авторы будут экранизировать свои сценарные идеи. Их покажут в эфире федерального канала.