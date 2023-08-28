Радий Хабиров поблагодарил участников и организаторов Дней Башкортостана в Петербурге

В Башкортостане среди субъектов Приволжского федерального округа самая низкая смертность от отравления алкоголем. Такую статистику сегодня озвучили на оперативном совещании правительства региона. Помимо обсуждения ситуации на рынке спиртосодержащей продукции, в ЦУРе говорили о реализации программы по освещению населённых пунктов и создании полилингвальных школ.

Более ста бизнес встреч, свыше 20 подписанных соглашений между компаниями двух субъектов, договоренности в сфере культурного и туристического взаимодействия. Дни Башкортостана, проходившие в северной столице России с 25 по 27 августа, стали для нашей республики уникальным событием. За три дня площадки мероприятия посетили 115 тысяч гостей. Сегодня на оперативном совещании правительства региона Радий Хабиров поблагодарил организаторов за проделанную огромную работу.

Мы впервые организовали такое мероприятие – мы сами испытывали внутренний трепет. Площадка Башкортостана на всемирно известной площади в сердце нашей страны. Это большая честь, и я сегодня благодарю и артистов, и всех организаторов, потому что проделана огромная работа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В основной повестке дня оперативного совещания сегодня значились три вопроса. С ситуацией на алкогольном рынке в первом полугодии ознакомил министр торговли и услуг Башкортостана. По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года в республике реализовано 2,5 млн декалитров крепкой алкогольной продукции.

Обеспечивать легальность оборота спиртосодержащей продукции в Башкортостане Минторгу помогает Роспотребнадзор, полиция и власти муниципалитетов. Улучшить ситуацию во многом позволило наращивание официальных точек продаж алкоголя за счет упрощения процедуры лицензирования. Также положительно повлияли контрольно-профилактические мероприятия. В 2022-м в Башкортостане зафиксировали самую низкую смертность от отравления алкоголем за последние 20 лет. По этому показателю Башкортостан в Приволжском федеральном округе является образцовым.

Недавно в ряде соседних регионов произошли трагические случаи массовых отравлений некачественным алкоголем. Поэтому мы должны держать удар. Эта работа требует постоянного напряжения сил. Как только мы сбавляем обороты, то появляются нелегальные продавцы. Мы проводили встречи с главами сельских поселений, где обсуждали в том числе ситуацию с суррогатом в деревнях. Договорились, что будем проводить самые настоящие облавы. В ближайшее время на заседании специальной рабочей группы определим план совместных действий в этой части. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Безопасными должны быть и ночные улицы, чтобы по ним не страшно было ходить. На оперативном совещании обсудили программу по улучшению освещенности населённых пунктов. В том числе разговор шел о подходах к школам и детсадам. С учётом поручения главы в 2023 году установят более 5 тыс. светильников и примерно столько же опор освещения.

Под занавес оперативного совещания участники обсудили вопрос создания сети полилингвальных школ. Сегодня в Башкортостане функционируют четыре таких учебных заведения, где ведется углубленное изучение языков.

Действительно, проект полилингвальных школ становится на ноги. Все вопросы, связанные с ним, мы рассмотрим на очередном «Часе образования». Такие учебные заведения во всех аспектах должны быть лучшими. Речь не только о качестве обучения и дополнительных возможностях. Очень важна и развитая материальная база. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан