Радий Хабиров поблагодарил участников и организаторов Дней Башкортостана в Петербурге

В Башкортостане среди субъектов Приволжского федерального округа самая низкая смертность от отравления алкоголем. Такую статистику сегодня озвучили на оперативном совещании правительства региона. Помимо обсуждения ситуации на рынке спиртосодержащей продукции, в ЦУРе говорили о реализации программы по освещению населённых пунктов и создании полилингвальных школ.
Более ста бизнес встреч, свыше 20 подписанных соглашений между компаниями двух субъектов, договоренности в сфере культурного и туристического взаимодействия. Дни Башкортостана, проходившие в северной столице России с 25 по 27 августа, стали для нашей республики уникальным событием. За три дня площадки мероприятия посетили 115 тысяч гостей. Сегодня на оперативном совещании правительства региона Радий Хабиров поблагодарил организаторов за проделанную огромную работу.
В основной повестке дня оперативного совещания сегодня значились три вопроса. С ситуацией на алкогольном рынке в первом полугодии ознакомил министр торговли и услуг Башкортостана. По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года в республике реализовано 2,5 млн декалитров крепкой алкогольной продукции.
Обеспечивать легальность оборота спиртосодержащей продукции в Башкортостане Минторгу помогает Роспотребнадзор, полиция и власти муниципалитетов. Улучшить ситуацию во многом позволило наращивание официальных точек продаж алкоголя за счет упрощения процедуры лицензирования. Также положительно повлияли контрольно-профилактические мероприятия. В 2022-м в Башкортостане зафиксировали самую низкую смертность от отравления алкоголем за последние 20 лет. По этому показателю Башкортостан в Приволжском федеральном округе является образцовым.
Безопасными должны быть и ночные улицы, чтобы по ним не страшно было ходить. На оперативном совещании обсудили программу по улучшению освещенности населённых пунктов. В том числе разговор шел о подходах к школам и детсадам. С учётом поручения главы в 2023 году установят более 5 тыс. светильников и примерно столько же опор освещения.
Под занавес оперативного совещания участники обсудили вопрос создания сети полилингвальных школ. Сегодня в Башкортостане функционируют четыре таких учебных заведения, где ведется углубленное изучение языков.
В 2023 году должны открыть еще две полилингвальные многопрофильные школы в Хайбуллинском и Учалинском районах, также запланировано перепрофилирование двух существующих школ в Мишкинском районе и городе Сибае. Глава Башкортостана заявил, что в дальнейшем сеть полилингвальных образовательных учреждений в республике будет расширяться.