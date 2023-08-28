В Башкортостане продолжается акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Самый первый «поезд здоровья» стартовал ещё в апреле в Белорецком районе. А сегодня первичное медицинское обследование прошли жители села Лебяжий Уфимского района.

Быстро и безболезненно. Так измеряют внутриглазное давление. Офтальмолог, терапевт и кардиолог – три специалиста в одном кабинете. Тут же можно измерить давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови. Карам Акрамович второй год проходит обследование в «поезде здоровья».

В порядке живой очереди женщины могут пройти маммографию, результат сразу выдают на руки. А в ФАПе приём ведёт гинеколог. Альфия Гамировна имеет 38-летний стаж в акушерстве. В зубовской врачебной амбулатории работает с 1999 года.

В городах и районах республики с начала работы «поездов здоровья» выявлено более 20 тысяч заболеваний, 6шести тысячам диагноз поставлен впервые.