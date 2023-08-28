В Башкортостане продолжается акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Самый первый «поезд здоровья» стартовал ещё в апреле в Белорецком районе. А сегодня первичное медицинское обследование прошли жители села Лебяжий Уфимского района.
Быстро и безболезненно. Так измеряют внутриглазное давление. Офтальмолог, терапевт и кардиолог – три специалиста в одном кабинете. Тут же можно измерить давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови. Карам Акрамович второй год проходит обследование в «поезде здоровья».
В порядке живой очереди женщины могут пройти маммографию, результат сразу выдают на руки. А в ФАПе приём ведёт гинеколог. Альфия Гамировна имеет 38-летний стаж в акушерстве. В зубовской врачебной амбулатории работает с 1999 года.
В городах и районах республики с начала работы «поездов здоровья» выявлено более 20 тысяч заболеваний, 6шести тысячам диагноз поставлен впервые.
«Поезда здоровья» с наиболее востребованными специалистами выезжают в самые отдаленные уголки республики. Врачи продолжат работу ещё по шести маршрутам. Бригады из Белорецкого, Дуванского, Уфимского районов, городов Нефтекамска, Октябрьского, Стерлитамака проедут по отдаленным селам своих районов. Жители получат консультации специалистов, медицинские осмотры и первичную медпомощь.