В Ишимбае прошли праздничные гуляния в честь Дня города

Всероссийский конкурс ретро-шлягеров стал апогеем праздничных гуляний в честь Дня города в Ишимбае. Гости побывали на уникальной выставке: авторам удалось воссоздать керосиновый факел. Также горожане смогли принять участие в конкурсах и вспомнить песни прошлых лет. А один из гостей уехал после праздника на новом автомобиле.
Ретро-шлягеры в исполнении гостей из разных городов страны, пожалуй, главный и самый душевный подарок. Пели всей площадью.
Город машиностроения и трудолюбивых нефтяников. За почти вековую историю Ишимбай обзавелся почетными жителями. Большинство из них – уже пенсионеры, ветераны труда. В 83-ю годовщину города именно они особенно ясно видят, какие в нем произошли изменения.
Почетными гостями на празднике города были и те, кто отметил юбилей супружеской жизни. Так, семья Абдрашитовых в браке уже 50 лет. За долгие годы они смогли добиться всего, чего хотели вместе: посадили деревья, построили дом и вырастили детей.
Праздничная площадка открылась с раннего утра. Для гостей мероприятия организовали спортивные конкурсы, мастер-классы и выставки с уникальными экспонатами. На большой сцене наградили передовиков труда, внесших самоотверженный вклад в развитие республики и района. Среди них – семья Хафизовых. В этом году они впервые приняли участие в параде колясок, который для Ишимбая уже стал традиционным.
Вечером жителей и гостей города ожидал яркий гала-концерт. На нем подвели итоги открытого конкурса исполнителей. 60 участников из разных уголков России соревновались в двух возрастных категориях. Сердца жюри и зрителей концерта завоевал ишимбаец Рафис Ишбаев. Помимо аплодисментов от зрителей, он получил главный приз – новый автомобиль.