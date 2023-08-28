В Ишимбае прошли праздничные гуляния в честь Дня города

Всероссийский конкурс ретро-шлягеров стал апогеем праздничных гуляний в честь Дня города в Ишимбае. Гости побывали на уникальной выставке: авторам удалось воссоздать керосиновый факел. Также горожане смогли принять участие в конкурсах и вспомнить песни прошлых лет. А один из гостей уехал после праздника на новом автомобиле.

Ретро-шлягеры в исполнении гостей из разных городов страны, пожалуй, главный и самый душевный подарок. Пели всей площадью.

Город машиностроения и трудолюбивых нефтяников. За почти вековую историю Ишимбай обзавелся почетными жителями. Большинство из них – уже пенсионеры, ветераны труда. В 83-ю годовщину города именно они особенно ясно видят, какие в нем произошли изменения.

В недалеком прошлом благодаря нашим славным нефтяникам в южном регионе Республики Башкортостан возник город Ишимбай. Сегодня Ишимбай – крупнопромышленный, благоустроенный, красивый, уютный город. Рашид Исмагилов, почетный гражданин г. Ишимбая

Почетными гостями на празднике города были и те, кто отметил юбилей супружеской жизни. Так, семья Абдрашитовых в браке уже 50 лет. За долгие годы они смогли добиться всего, чего хотели вместе: посадили деревья, построили дом и вырастили детей.

Жизнь проходит быстро. Вот эти 50 лет как 50 дней прошли, очень быстро. В жизни всякое бывает: были и трудности, и радости. Но мы хорошо прожили, вырастили детей, внуков. Сейчас с ними нянчимся, их воспитываем. Анвар Абдрашитов

Праздничная площадка открылась с раннего утра. Для гостей мероприятия организовали спортивные конкурсы, мастер-классы и выставки с уникальными экспонатами. На большой сцене наградили передовиков труда, внесших самоотверженный вклад в развитие республики и района. Среди них – семья Хафизовых. В этом году они впервые приняли участие в параде колясок, который для Ишимбая уже стал традиционным.

Вечером жителей и гостей города ожидал яркий гала-концерт. На нем подвели итоги открытого конкурса исполнителей. 60 участников из разных уголков России соревновались в двух возрастных категориях. Сердца жюри и зрителей концерта завоевал ишимбаец Рафис Ишбаев. Помимо аплодисментов от зрителей, он получил главный приз – новый автомобиль.