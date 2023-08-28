Пенсионерка из Уфы 77 лет занимается фотосъемкой

Вся жизнь в объективе фотоаппарата. Уфимская пенсионерка вот уже 77 лет увлекается фотосъемкой. И в свои 87 не хочет расставаться с любимым хобби. Чуть ли не ежедневно она берёт с собой своего верного спутника с объективом и отправляется гулять по городу, а иногда и по просторам республики.

Фотоаппарат, пронзительный взгляд и неспешная походка. Алевтина Георгиевна – как вечный искатель моментов, которые достойны того, чтобы их остановили. Она уж точно знает, как быстро бежит время. Казалось, ещё недавно отец, вернувшись с фронта, привёз 10-летний Але фотоаппарат.

Она стала свидетелем того, как фотомир приобрел краски, а затем перешёл в цифру. В свои 87 она отлично владеет компьютером и обработкой фото. Ещё в детстве, влюбившись в Уфу, Алевтина Георгиевна стала её незаслуженно безызвестным биографом, делясь фотопрогулками и воспоминаниями на своей странице в соцсети.

У нее получается заметить красоту там, где большинство пройдет мимо. За месяц, бывает, выходят тысячи фотографий, но после отбора могут остаться всего несколько – зато каких! Её внимательность к деталям прослеживается и во внешнем виде. Сиренево-голубой шарфик, а на волосах обязательно в цвет заколки. Откуда же берется вдохновение?

Любящая делать фото, сама Алевтина Георгиевна в объектив попадать не хочет, как и говорить на камеру. За кадром Алевтина Георгиевна поделилась, что её старенький «Никон» сломался. Ремонт дорогой. Так что старается с маленькой пенсии откладывать деньги. Без фото не может.