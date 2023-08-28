Сергей Гуренко освобожден от должности главного тренера ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» освободил Сергея Гуренко от должности главного тренера. Белорусский специалист возглавил команду в июне этого года. Под руководством Гуренко «Уфа» провела восемь официальных матчей, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.
В последних играх «Уфа» уступила дважды подряд во Второй лиге – «Краснодару-2» и «Волге», а также лишь в серии пенальти прошла в Кубке России «Носту». Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Уфа» назначен Евгений Харлачев. Ранее специалист работал на должности старшего тренера.