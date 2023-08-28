Сборная России выиграла медальный зачет игр «Навстречу Евразиаде» в Уфе

Российские спортсмены выиграли медальный зачет первых международных игр по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде». Соревнования проходили в Уфе.
Участники выявляли сильнейших в девяти видах спорта, таких как армрестлинг, мас-рестлинг, перетягивание каната, воздушно-силовая атлетика, полиатлон и не только. В итоге во всех дисциплинах был разыгран 91 комплект наград.
Общекомандное первое место заняла сборная России, второе место у сборной Республики Беларусь, третье – у команды Узбекистана.