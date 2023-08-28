В Башкирии проведут рейды на точках продажи алкогольной продукции

— Мы договорились с правоохранителями, что неожиданно устроим самые настоящие облавы в этих местах. Эта работа требует постоянного напряжения и усилий. Потому что, как только мы сбавляем обороты, продавцы «залазят». Этот бизнес прибыльный, видимо. Надо уничтожать это всё, — рассказал Радий Хабиров.