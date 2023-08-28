В Башкирии проведут рейды на точках продажи алкогольной продукции

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал про рейды в точки продажи нелегального алкоголя. Проверку планируется устроить в шести районах республики.
По словам Радия Хабирова, предварительно не будут называть районы, где должна быть проверка. Благодаря рейдам станет возможным увидеть полную картину.
По информации Минторга, в Башкирии снизилось количество отравлений от отравления алкоголем. По словам руководителя региона, остались еще некоторые районы, в которых необходимо провести проверку.
— Мы договорились с правоохранителями, что неожиданно устроим самые настоящие облавы в этих местах. Эта работа требует постоянного напряжения и усилий. Потому что, как только мы сбавляем обороты, продавцы «залазят». Этот бизнес прибыльный, видимо. Надо уничтожать это всё, — рассказал Радий Хабиров.