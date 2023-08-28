В Башкирии проведут рейды на точках продажи алкогольной продукции

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал про рейды в точки продажи нелегального алкоголя. Проверку планируется устроить в шести районах республики. 

Фото №1 - В Башкирии проведут рейды на точках продажи алкогольной продукции

По словам Радия Хабирова, предварительно не будут называть районы, где должна быть проверка. Благодаря рейдам станет возможным увидеть полную картину. 

По информации Минторга, в Башкирии снизилось количество отравлений от отравления алкоголем. По словам руководителя региона, остались еще некоторые районы, в которых необходимо провести проверку. 

— Мы договорились с правоохранителями, что неожиданно устроим самые настоящие облавы в этих местах. Эта работа требует постоянного напряжения и усилий. Потому что, как только мы сбавляем обороты, продавцы «залазят». Этот бизнес прибыльный, видимо. Надо уничтожать это всё, — рассказал Радий Хабиров.

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