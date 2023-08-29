В Башкирии смертность от отравления алкоголем самая низкая в ПФО

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкортостана озвучили статистику смертности от отравления алкогольной продукцией. Показатели в республике оказались самыми низкими среди субъектов Приволжского федерального округа.
Обеспечивать легальность оборота спиртосодержащей продукции в Башкортостане Минторгу помогает Роспотребнадзор, полиция и власти муниципалитетов. Улучшить ситуацию во многом позволило наращивание официальных точек продаж алкоголя за счет упрощения процедуры лицензирования. Также положительно повлияли контрольно-профилактические мероприятия. В 2022-м в Башкортостане зафиксировали самую низкую смертность от отравления алкоголем за последние 20 лет.