В Башкирии смертность от отравления алкоголем самая низкая в ПФО

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкортостана озвучили статистику смертности от отравления алкогольной продукцией. Показатели в республике оказались самыми низкими среди субъектов Приволжского федерального округа.

Обеспечивать легальность оборота спиртосодержащей продукции в Башкортостане Минторгу помогает Роспотребнадзор, полиция и власти муниципалитетов. Улучшить ситуацию во многом позволило наращивание официальных точек продаж алкоголя за счет упрощения процедуры лицензирования. Также положительно повлияли контрольно-профилактические мероприятия. В 2022-м в Башкортостане зафиксировали самую низкую смертность от отравления алкоголем за последние 20 лет.

Недавно в ряде соседних регионов произошли трагические случаи массовых отравлений некачественным алкоголем. Поэтому мы должны держать удар. Эта работа требует постоянного напряжения сил. Как только мы сбавляем обороты, то появляются нелегальные продавцы. Мы проводили встречи с главами сельских поселений, где обсуждали в том числе ситуацию с суррогатом в деревнях. Договорились, что будем проводить самые настоящие облавы. В ближайшее время на заседании специальной рабочей группы определим план совместных действий в этой части.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
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