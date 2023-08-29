В Башкирии смертность от отравления алкоголем самая низкая в ПФО

Недавно в ряде соседних регионов произошли трагические случаи массовых отравлений некачественным алкоголем. Поэтому мы должны держать удар. Эта работа требует постоянного напряжения сил. Как только мы сбавляем обороты, то появляются нелегальные продавцы. Мы проводили встречи с главами сельских поселений, где обсуждали в том числе ситуацию с суррогатом в деревнях. Договорились, что будем проводить самые настоящие облавы. В ближайшее время на заседании специальной рабочей группы определим план совместных действий в этой части.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан