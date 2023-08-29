Эксперты Башкирии озвучили нормы порций в школьных столовых

Школьные обеды рассчитываются с учётом возраста ребёнка. Так, завтрак ученика 7-12 лет должен быть 500 граммов, от 12 лет и старше – 550 граммов. Обед для учащихся 7-12 лет должен составлять 700 граммов, для 12-18 лет – 800 граммов.