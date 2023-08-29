Команда медиков из Башкирии помогает бойцам батальона имени Шаймуратова

Бригада врачей из нашего региона, которая работает Красном Луче ЛНР, несколько дней подряд выезжала к воинам батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.
Он сообщил, что за три дня наши специалисты провели первичный осмотр у 98 военнослужащих, которые недавно вышли с передовой. Необходимо было обработать раны от осколков хирургическим путем и извлечь инородные тела.
По словам Максима Забелина, наши врачи проводили не только осмотр бойцов, но и лечили их, уделяя особое внимание восстановлению после полученных ран.
Фото: телеграм-канал Максима Забелина