Команда медиков из Башкирии помогает бойцам батальона имени Шаймуратова

Бригада врачей из нашего региона, которая работает Красном Луче ЛНР, несколько дней подряд выезжала к воинам батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

Он сообщил, что за три дня наши специалисты провели первичный осмотр у 98 военнослужащих, которые недавно вышли с передовой. Необходимо было обработать раны от осколков хирургическим путем и извлечь инородные тела.

По словам Максима Забелина, наши врачи проводили не только осмотр бойцов, но и лечили их, уделяя особое внимание восстановлению после полученных ран.

Труд и преданность, проявляемые медицинской бригадой, достойны восхищения и признания. Они делают все возможное для того, чтобы защитить и поддержать наших военных. Гордимся вами! Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии